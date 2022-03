Il Meteo in Toscana: temperature in calo nei prossimi giorni, locali gelate in pianura

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente velato con addensamenti di tipo basso al primo mattino sulla costa maremmana, in Arcipelago e in Appennino associati a possibili deboli precipitazioni; tendenza ad attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Venti: tra deboli e moderati da NE.

Mari: mossi o localmente molto mossi a largo. Tra poco mossi e mossi sotto costa.

Temperature: in diminuzione, soprattutto le minime. Massime intorno a 14-16 gradi in pianura.

Domenica 20 poco nuvoloso salvo addensamenti in Appennino e maggiore nuvolosità nelle ore centrali della giornata.

Venti: deboli orientali.

Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: in ulteriore lieve diminuzione.

Lunedì 21 in prevalenza sereno.

Venti: deboli nord-orientali.

Mari: poco mossi. Temporaneamente mossi a sud dell’Elba nel pomeriggio-sera.

Temperature: minime in calo con locali gelate nelle pianure riparate dal vento, massime stazionarie.