Il Meteo in Toscana: temperature minime in calo, gelate anche in pianura

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo maggiori addensamenti nel pomeriggio e nuvolosità più consistente sui crinali e sui versanti orientali dell’Appennino.

Venti: tra deboli e moderati da NE con locali raffiche fino a forti.

Mari: poco mossi sotto costa, in prevalenza mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo le minime con gelate mattutine nelle valli riparate dal vento; massime stazionarie e su valori intorno a 8-11 gradi.

Lunedì 7 sereno o poco nuvoloso, con temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata.

Venti: tra deboli e moderati settentrionali.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: minime in ulteriore lieve calo con gelate, massime stazionarie o in lieve aumento (9-12 gradi in pianura).

Martedì 8 poco nuvoloso salvo transito di velature miste a locali addensamenti nel corso del pomeriggio.

Venti: deboli orientali, tendenti ai quadranti occidentali sulla costa..

Mari: in prevalenza poco mossi con tendenza ad aumento del moto ondoso.

Temperature: minime in calo con diffuse gelate anche in pianura, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Mercoledì 9 sereno.

Venti: deboli variabili con una modesta componente da nord.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione con gelate in pianura, massime in aumento.