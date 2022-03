Il Meteo in Veneto: cielo sereno e rialzo termico nei prossimi giorni

MeteoWeb

“L’alta pressione tiene lontane dalla nostra regione le perturbazioni, anche se tenderà un po’ ad attenuarsi; prevale quindi il cielo sereno, con tendenza ad un contenuto rialzo termico“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da poco nuvoloso a sereno.

Domani cielo generalmente sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime in quota aumenteranno, altrove non varieranno molto; le massime subiranno un moderato aumento specie sulle zone centro-settentrionali.

Venti: In quota, moderati da sud-ovest; altrove deboli con direzione variabile, a parte moderati rinforzi nord-orientali nella prima parte della giornata specie su bassa pianura e costa.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 23 cielo sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in moderato aumento sulle zone montane e pedemontane, stazionarie o un po’ in calo altrove; massime in aumento.

Venti: In quota, deboli da sud-ovest; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Giovedì 24 cielo sereno; per le temperature minime prevarrà un contenuto aumento, le massime saranno stazionarie o in lieve calo sulla pianura nord-orientale e in aumento altrove.

Venerdì 25 cielo da sereno a poco nuvoloso; le temperature non varieranno molto, anche se si noteranno per le minime alcuni aumenti ad est e per le massime una prevalenza di contenute diminuzioni.