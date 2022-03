Il Meteo in Veneto: cielo sereno e variazioni termiche poco significative

MeteoWeb

“La pressione è ancora abbastanza elevata e preserva un tempo generalmente stabile sulla nostra regione, con prevalenza del cielo sereno e variazioni termiche poco significative“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno; temperature massime in aumento ovunque rispetto a martedì, con valori superiori alla media del periodo.

Domani cielo sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulla costa varieranno poco, altrove in genere subiranno un moderato aumento.

Venti: In quota a tratti localmente moderati e più generalmente deboli, dai quadranti meridionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi su bassa pianura e costa.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Venerdì 25 cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e alcuni modesti annuvolamenti; possibili locali riduzioni della visibilità sulla bassa pianura nelle prime ore.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di sporadici fenomeni molto modesti in montagna, eventualmente nevosi da quote dell’ordine dei 2000 m.

Temperature: Le minime varieranno poco, per le massime prevarrà una lieve diminuzione.

Venti: In genere, deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Sabato 26 cielo sereno, od al più localmente e temporaneamente poco nuvoloso in montagna; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, comunque meno significative riguardo ai valori massimi.

Domenica 27 cielo in montagna sereno od al più localmente e temporaneamente poco nuvoloso dal pomeriggio, in pianura da poco a parzialmente nuvoloso con maggiori spazi di sereno fino al mattino; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui discreti aumenti delle minime sulla pianura meridionale e diminuzioni delle massime sulle zone pianeggianti.