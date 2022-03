Il Meteo in Veneto: clima più freddo nel fine settimana

MeteoWeb

“In questi giorni il tempo sul Veneto rimane stabile per la presenza di un promontorio anticiclonico che si protende dal Mediterraneo fino alla Scandinavia, confinato da aree di bassa pressione presenti sia sull’Europa orientale che sull’Atlantico; modesti spostamenti della massa d’aria in quota determineranno variazioni nelle temperature e nella intensità dell’inversione termica notturna, con clima più freddo nel fine settimana specie sabato, e ripresa delle temperature più sensibile da lunedì“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, specie in pianura dove sarà presente diffusa nuvolosità stratificata medio-bassa, e altrove con ingresso di diffuse nubi alte. Precipitazioni assenti salvo una probabilità bassa di qualche fiocco di neve sulle zone montane, fino anche a fondovalle. Temperature massime in calo.

Domani residua variabilità soprattutto sulle Prealpi e sulla pianura occidentale a inizio giornata, poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Temperature minime in diminuzione con valori di qualche grado sottozero anche in pianura, massime in leggero aumento sulle zone centro-settentrionali, senza notevoli variazioni altrove. Valori termici sotto la media del periodo.

Venti: In quota a tratti moderati da est o sud-est; in pianura in prevalenza dai quadranti orientali, moderati al mattino e generalmente deboli variabili nel pomeriggio/sera.

Mare: Poco mosso.

Domenica 13 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e aria limpida.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore diminuzione, massime in aumento ma con valori ancora inferiori alla media del periodo.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in montagna moderati sudoccidentali, fino a tesi in alta quota.

Mare: Calmo o poco mosso.

Lunedì 14 tempo ancora stabile e inizialmente soleggiato, con tendenza all’ingresso di nuvolosità da ovest specie dalle ore centrali. Possibile ritorno di qualche foschia nelle ore più fredde dopo il tramonto. Temperature in contenuto aumento, specie le minime.

Martedì 15 cielo parzialmente nuvoloso, con qualche schiarita alternata ad annuvolamenti specie per nubi medio-alte; verso sera attenuazione della nuvolosità. Precipitazioni assenti. Nelle ore più fredde probabile formazione di foschie nebbie e nubi basse in pianura e Valbelluna.