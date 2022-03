Il Meteo in Veneto: correnti di aria fresca e temporanei annuvolamenti, temperature inferiori alla media

MeteoWeb

“Correnti cicloniche associate ad una bassa pressione sull’Europa orientale portano sul Veneto correnti di aria fresca e temporanei annuvolamenti. Scarse o del tutto assenti le precipitazioni, previsti invece venti orientali moderati o anche tesi e temperature inferiori alla media del periodo e nei valori minimi inferiori a zero anche in pianura“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle Prealpi, in parziale estensione alla pianura tra il pomeriggio e la sera. Possibile qualche precipitazione sulle Prealpi con eventuale neve oltre i 600/800 m o localmente più in basso in serata in caso di rovesci. Temperature massime in generale diminuzione, salvo sulla pianura centrale dove saranno senza notevoli variazioni. Venti orientali deboli/moderati, in rinforzo lungo la costa in serata.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti su zone montane, pedemontane e pianura occidentale.

Precipitazioni: Assenti, salvo probabilità bassa 5-25% di qualche possibile fiocco di neve sulle Prealpi occidentali.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione con valori minimi prossimi o inferiori a zero anche in pianura.

Venti: Da nord-est, deboli/moderati in quota e sulla pianura interna, moderati/tesi su costa e pianura limitrofa, con rinforzi in serata.

Mare: In prevalenza mosso, anche molto mosso dal tardo pomeriggio/sera.

Domenica 6 cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta e per qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in quota, in ulteriore diminuzione, leggera o contenuta, in pianura e nei fondovalle con valori diffusamente sotto zero ad eccezione delle aree costiere; massime stazionarie.

Venti: Nord-orientali, deboli/moderati, tesi su costa e pianura limitrofa fino a metà giornata e a tratti in serata.

Mare: Molto mosso fino a metà giornata, in seguito moto ondoso in attenuazione.

Lunedì 7 sereno o poco nuvoloso, salvo aumento della nuvolosità su pianura e Prealpi a fine giornata. Temperature minime in ulteriore calo; massime stazionarie o in rialzo sulle zone centrali e occidentali.

Martedì 8 cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature minime in aumento sulle zone centrali e occidentali, in diminuzione altrove; massime pressoché stazionarie o in locale variazione.