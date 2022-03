Il Meteo in Veneto: da domani nubi in aumento e temperature sotto le medie del periodo

MeteoWeb

“Dopo un periodo di prevalente alta pressione, da giovedì tendono a instaurarsi correnti cicloniche dai quadranti orientali, senza fenomenologia particolarmente rilevante; si avranno tratti di nuvolosità e clima in prevalenza fresco e asciutto con temperature ancora un po’ sotto le medie del periodo almeno nelle minime“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo tratti di nubi alte. Venti in quota deboli, a tratti moderati settentrionali, e in pianura sulle zone orientali meridionali, con moderati rinforzi lungo la costa.

Giovedì 3 cielo sereno o poco nuvoloso fino alle ore centrali, poi annuvolamenti dal pomeriggio/sera a partire da nord.

Precipitazioni: Assenti in giornata; dalla sera ci sarà la modesta possibilità di qualche piovasco o debole pioggia, eventualmente con qualche fiocco di neve sui 800-900 metri, localmente più in basso sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in contenuto aumento, massime stabili o in lieve aumento.

Venti: In quota settentrionali deboli al mattino, poi in rinforzo a moderati, fino a tesi ad alta quota. In pianura variabili, in prevalenza deboli/moderati da est.

Mare: Calmo o poco mosso.

Venerdì 4 cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, poi nuvolosità in dissolvimento e cielo pressoché sereno o poco nuvoloso; un po’ di annuvolamenti residui sui rilievi.

Precipitazioni: Bassa probabilità di qualche residua precipitazione nella notte e fino al mattino. Per il resto assenti salvo locali deboli fenomeni sui rilievi.

Temperature: In contenuta diminuzione, salvo lieve aumento nei valori minimi in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati orientali, con rinforzi di bora verso sera. In montagna moderati, fino a tesi in alta quota, da nord.

Mare: Poco mosso, fino a mosso verso sera specie a sud.

Sabato 5 cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento perlopiù sulle zone occidentali e montane. Temperature in generale lieve calo. Clima ancora abbastanza freddo e ventilato, con prevalenza di venti moderati orientali in pianura, fino a tesi sulle zone più orientali.

Domenica 6 tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso; possibile qualche nube alta. Assenti le precipitazioni. Temperature in lieve calo, salvo aumento delle massime sulle Dolomiti. Venti moderati da nordest sulle zone costiere, in attenuazione in giornata.