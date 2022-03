Il Meteo in Veneto: domani rinforzo dei venti da est e temperature inferiori alla media

MeteoWeb

“Il tempo sul Veneto rimane in prevalenza stabile per la presenza di un promontorio anticiclonico che si protende dal Mediterraneo fino alla Scandinavia e stretto tra un’area di bassa pressione sull’Europa sud-orientale e impulsi ciclonici in arrivo dall’Atlantico. Solo nella giornata di venerdì, la temporanea influenza delle correnti cicloniche dai quadranti orientali porterà tratti di variabilità, un rinforzo dei venti da est e temperature nuovamente inferiori alla media. Da sabato ritorno del tempo stabile e soleggiato per l’ingresso di masse d’aria continentali, asciutte e abbastanza fredde nei bassi strati, provenienti dall’Europa nord-orientale“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile e soleggiato nel pomeriggio, dalla sera nuvolosità bassa in aumento a partire dai settori orientali fino a cielo generalmente nuvoloso a fine giornata. Temperature massime in lieve aumento su valori intorno alla media del periodo, dalla sera in sensibile calo in montagna, specie sui rilievi prealpini. Venti in moderato rinforzo in serata dai quadranti orientali, specie sulla costa e pianura limitrofa dove potranno risultare a tratti tesi da est-sud-est.

Venerdì 11 cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: In prevalenza assenti salvo una probabilità bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve sulle zone montane, fino anche a fondovalle.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento, salvo lieve flessione in quota, massime in netto calo.

Venti: In quota generalmente deboli in prevalenza dai quadranti meridionali; in pianura da est o nord-est a tratti moderati, in temporanea attenuazione nel pomeriggio.

Mare: Inizialmente mosso, in attenuazione dalla mattina fino a poco mosso dal pomeriggio.

Sabato 12 residua variabilità soprattutto sulle Prealpi e sulla pianura occidentale a inizio giornata, poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Temperature minime in diminuzione con valori di qualche grado sottozero anche in pianura, massime in leggero aumento sulle zone centro-settentrionali, senza notevoli variazioni altrove. Valori termici sotto la media del periodo.

Venti: In quota a tratti moderati da est o sud-est; in pianura in prevalenza dai quadranti orientali, moderati al mattino e generalmente deboli variabili nel pomeriggio/sera.

Mare: Poco mosso.

Domenica 13 cielo in prevalenza limpido e sereno. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in aumento ma con valori ancora inferiori alla media del periodo.

Lunedì 14 tempo ancora stabile e in prevalenza soleggiato salvo un parziale aumento della nuvolosità dal pomeriggio con il possibile ritorno di qualche foschia nelle ore più fredde. Temperature in contenuto aumento, più sensibile in quota dal pomeriggio.