Il Meteo in Veneto: nubi in aumento e piogge nei prossimi giorni

“Nei prossimi giorni è atteso il passaggio di un’ampia circolazione ciclonica in arrivo dalle alte latitudini, che provoca un significativo aumento della nuvolosità e alcune fasi di precipitazioni, con riduzione dell’escursione termica giornaliera e clima più freddo in particolare a fine periodo“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con alcuni spazi di sereno più che altro all’inizio.

Domani cielo in genere coperto.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) di fenomeni sparsi o a tratti anche piuttosto diffusi, ma in genere modesti salvo qualche possibile rovescio serale più che altro sulla pianura meridionale; limite delle nevicate sui 1300-1600 m.

Temperature: Minime generalmente in rialzo, specie a nord-est; massime in diminuzione, specie sull’entroterra.

Venti: In quota fino al pomeriggio sud-occidentali e in serata di direzione variabile, da moderati a deboli; fasi di moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura, per il resto deboli con direzione variabile.

Mare: In prevalenza quasi calmo sottocosta e poco mosso al largo.

Giovedì 31 cielo molto nuvoloso o coperto, a parte qualche parziale schiarita in pianura.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di fenomeni anche a carattere di rovescio; sulle zone montane essi saranno dapprima diffusi e modesti, poi sparsi e localmente più significativi; in pianura saranno all’inizio diffusi e in certe zone specie presso la costa di moderata entità, poi ben più radi ma con probabile parziale ripresa serale sulle zone più interne; limite delle nevicate sui 1300-1600 m.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; massime un po’ in aumento, specie sull’entroterra.

Venti: In quota perlopiù moderati da nord-ovest, ma con fasi di intensità minore e direzione variabile; altrove deboli con direzione variabile, salvo moderati rinforzi dai quadranti nord-orientali in pianura fino al mattino.

Mare: In prevalenza mosso il settore centro-meridionale e poco mosso quello settentrionale.

Venerdì 1 cielo prevalentemente da coperto a molto nuvoloso, con alcune schiarite più che altro in pianura a partire dalla mattinata; precipitazioni anche a carattere di rovescio, spesso diffuse e a tratti sparse, comunque più frequenti sulle zone centro-settentrionali; il limite delle nevicate si abbasserà, indicativamente fino a 1000-1300 m, localmente anche più in basso; temperature in diminuzione, salvo lievi controtendenze delle massime a sud.

Sabato 2 cielo molto nuvoloso, anche coperto specie in montagna; probabili precipitazioni sparse, non insistenti ma anche a carattere di rovescio; il limite delle nevicate si abbasserà ancora, indicativamente fino a 700-1000 m, localmente anche più in basso; le temperature minime diminuiranno, anche sensibilmente in montagna, mentre sulle zone più a sud si potrà verificare qualche lieve controtendenza; le temperature massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.