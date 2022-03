Il Meteo in Veneto: oggi e domani tempo stabile e ben soleggiato

MeteoWeb

“Martedì e mercoledì prevarranno condizioni anticicloniche con tempo stabile e ben soleggiato. Da giovedì aumento della nuvolosità e della variabilità per l’avvicinarsi di una bassa pressione sull’Europa orientale, con possibili deboli precipitazioni specie tra giovedì e venerdì. Le temperature si manterranno in prevalenza inferiori alla norma“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche locale annuvolamento. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve calo, soprattutto nei valori minimi e in montagna.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con nubi alte nel pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione in pianura, in aumento sulle zone montane. Massime senza notevoli variazioni o in contenuto rialzo.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati settentrionali; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza deboli da ovest, salvo sulle zone orientali, dove fino al mattino saranno variabili, per poi diventare meridionali, con moderati rinforzi lungo la costa.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Giovedì 3 cielo inizialmente poco nuvoloso, poi annuvolamenti dal pomeriggio/sera a partire da nord.

Precipitazioni: Assenti in giornata; dalla sera ci sarà la modesta possibilità di qualche piovasco o debole pioggia, eventualmente con qualche fiocco di neve a quote relativamente basse.

Temperature: In aumento nei valori minimi, massime generalmente stabili.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati settentrionali. In pianura inizialmente deboli da ovest, poi in rotazione a deboli/moderati da est nel pomeriggio sera.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Venerdì 4 parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con probabilità di qualche precipitazione nella notte e fino al mattino, anche con occasionale neve o pioggia mista a neve a quote medio basse; durante la giornata schiarite anche ampie ma con nuovo aumento della nuvolosità sui rilievi, assieme a sporadiche deboli precipitazioni. Temperature in contenuta diminuzione, salvo lieve aumento nei valori minimi in pianura.

Sabato 5 poco o parzialmente nuvoloso, con maggiore nuvolosità sulle zone occidentali e montane; possibili deboli precipitazioni locali sui rilievi. Temperature minime in calo su valli montane e Prealpi, e stabili altrove; massime in generale lieve calo.