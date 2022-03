Il Meteo in Veneto: pioggia tra venerdì e sabato

MeteoWeb

“Una depressione in avvicinamento da nord-ovest porterà precipitazioni specie tra venerdì e sabato, e farà scendere le temperature verso valori sotto la media specie sabato“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza coperto, temporaneamente leggere diminuzioni della nuvolosità. A tratti modeste precipitazioni sparse sulla pianura e locali sui monti con quota neve attorno ai 1400-1600 m. Le temperature rispetto a mercoledì di pomeriggio avranno andamento irregolare con differenze leggere/moderate; valori pomeridiani sotto la media e valori serali sopra la media, anche di molto.

Domani coperto fino al pomeriggio, di sera sulla pianura a partire da sud nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno a fine giornata su Rodigino e zone limitrofe.

Precipitazioni: Sulla pianura fino al pomeriggio andando da sud a nord probabilità da medio-bassa (25-50%) a alta (75-100%) per piogge da discontinue a frequenti, anche con rovesci/temporali a tratti più probabilmente su pedemontana e zone limitrofe, mentre di sera in cessazione a partire da sud. Sui monti probabilità alta (75-100%), saranno più frequenti dal pomeriggio, quota neve in calo generalmente fino a 1000-1200 m. Accumuli giornalieri estesi, da modesti/moderati a moderati/consistenti andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane.

Temperature: In calo, eccetto andamenti irregolari di giorno sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a giovedì; minime a tarda sera. Rispetto alla media di notte saranno più alte e di giorno più basse, anche di molto.

Venti: Moderati; sulla pianura proverranno da sud ma andando verso nord tenderanno ad assumere direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud.

Mare: Mosso.

Sabato 2 nuvoloso sulla pianura e coperto sui monti.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità medio-alta (50-75%) per piogge discontinue con distribuzione irregolare nel corso della giornata, anche con rovesci a tratti più probabilmente nella prima metà di giornata e su pedemontana e zone limitrofe. Sui monti probabilità alta (75-100 %), saranno frequenti con rovesci a tratti con quota neve in calo fino a tutti i fondovalle dolomitici e a 500-800 m sulle Prealpi.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a venerdì.

Venti: Moderati; sulla pianura dapprima da sud-ovest ma con tendenza a disporsi da nord-est nel corso della giornata, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-est fino al pomeriggio e da nord-est di sera.

Mare: Mosso.

Domenica 3 sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti e sui monti nuvoloso, a tratti alcune precipitazioni con quota neve attorno ai 600-800 m, temperature sulla pianura con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno mentre sui monti in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.

Lunedì 4 alternanza di nuvole e rasserenamenti, a tratti alcune precipitazioni con quota neve attorno ai 600-800 m, temperature con andamento irregolare.