Il Meteo in Veneto: temperature in calo, valori sotto la media nel fine settimana

“L’attuale circolazione anticiclonica tenderà ad attenuarsi e pian piano lascerà spazio al ritorno di aria proveniente dalle zone tra la Scandinavia e la Russia, il cui effetto principale sarà la discesa delle temperature verso valori sotto la media anche di molto nel fine settimana“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Alternanza di nuvole e rasserenamenti. Temperature più alte rispetto a martedì anche di molto, nella media sulla pianura e sopra la media in modo leggero/moderato sui monti.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a mercoledì differenze anche sensibili; sulla pianura nelle ore notturne saranno in aumento e nelle ore diurne avranno andamento irregolare, sui monti con andamento irregolare di notte e in calo di giorno; valori non distanti dalla media.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da nord. Altrove deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord-est sulla pianura.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 18 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Differenze leggere/moderate rispetto a giovedì. Sulla pianura saranno in aumento di notte e in calo di giorno, sui monti con andamento irregolare.

Venti: Moderati/tesi da nord-est.

Mare: Mosso.

Sabato 19 in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti verso sera nuvolosità in aumento con alcune modeste nevicate sulle Dolomiti. Temperature in calo.

Domenica 20 in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti di notte nuvolosità in diminuzione con alcune modeste nevicate sulle Dolomiti. Temperature in calo.