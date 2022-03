Il Meteo in Veneto: temperature in calo verso valori sotto la media

MeteoWeb

“Persisterà fino a lunedì l’afflusso d’aria proveniente dalle zone tra la Scandinavia e la Russia. Le caratteristiche meteorologiche salienti saranno: la persistente assenza di precipitazioni; la discesa delle temperature verso valori sotto la media specie tra domenica pomeriggio e lunedì mattina, mentre in seguito i valori termici tenderanno ad aumentare“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulla pianura sereno o poco nuvoloso, sui monti nuvolosità in aumento fino a cielo anche temporaneamente nuvoloso con qualche fiocco di neve a tratti sulle Dolomiti. Temperature in calo anche sensibile rispetto a venerdì, sotto la media anche di molto. Sulla pianura Bora moderata.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino all’alba e di pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo leggero/moderato rispetto a sabato, sotto la media anche di molto.

Venti: Sulla pianura da nord-est; generalmente moderati, a tratti deboli e a tratti tesi. Sui monti deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Mosso.

Lunedì 21 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Di notte in calo, eccetto aumenti in alta montagna, mentre di giorno in aumento; differenze leggere/moderate rispetto a domenica.

Venti: Deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e altrove da nord-est.

Mare: Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Martedì 22 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento.

Mercoledì 23 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.