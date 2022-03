Il Meteo in Veneto: temperature in ripresa fino a giovedì

MeteoWeb

“Un’area di alta pressione che si estende sull’Europa centro-orientale tiene lontane dalla nostra regione le perturbazioni: il tempo sarà quindi stabile, con cielo sereno e, fino a giovedì, le temperature saranno prevalentemente in ripresa“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno. Temperature diurne in moderato aumento. Venti in quota, moderati da sud-est; altrove deboli con direzione variabile, salvo moderati rinforzi dai quadranti orientali in pianura fino al primo pomeriggio.

Domani cielo sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in aumento, soprattutto le massime; minime in locale diminuzione in pianura.

Venti: In quota, deboli da sud-est; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Giovedì 24 cielo sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in aumento, salvo risultare stazionarie o in leggera diminuzione nei valori minimi sul litorale centro-meridionale ed in quelli massimi sulla pianura nord-orientale ed in prossimità della costa centrale.

Venti: In quota deboli meridionali; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli e lungo la costa.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Venerdì 25 cielo sereno o poco nuvoloso per velature, salvo maggiori annuvolamenti sulle zone montane; possibili locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime stazionarie o in locale variazione, massime prevalentemente in calo, soprattutto in montagna.

Sabato 26 cielo sereno, o poco nuvoloso sulle Dolomiti. Temperature pressoché stazionarie, con locali variazioni nei valori minimi crescenti in pianura e calanti in montagna.