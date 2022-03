Il Meteo in Veneto: temperature massime superiori alla media del periodo, oggi escursione termica elevata

MeteoWeb

“Persistono condizioni in prevalenza anticicloniche con tempo stabile, temperature massime superiori alla media del periodo; escursione termica elevata giovedì, relativamente minore nei giorni successivi“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno. Temperature diurne in ulteriore contenuto aumento su valori superiori alle medie del periodo. Venti deboli a tratti moderati, in prevalenza meridionali.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane orientali; possibili locali riduzioni della visibilità sulla bassa pianura nelle prime ore.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità bassa (5-25%) di sporadici fenomeni in montagna, eventualmente nevosi da quote dell’ordine dei 2000 m.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione, massime in lieve o contenuto calo.

Venti: Deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo.

Sabato 26 in prevalenza sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie, o in locale lieve aumento nei valori minimi in pianura.

Venti: In quota e in pianura deboli, a tratti moderati, in prevalenza dai settori orientali; nelle valli a regime di brezza.

Mare: Poco mosso o quasi calmo sotto costa, soprattutto al pomeriggio.

Domenica 27 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con passaggi di nuvolosità alta, a tratti più consistente sulle zone meridionali e occidentali. Temperature stazionarie o in locale lieve variazione.

Lunedi 28 tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo probabili nubi basse in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime in locale variazione, massime in diminuzione in pianura.