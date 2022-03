Il Meteo in Veneto: temperature sotto la media fino a mercoledì mattina

MeteoWeb

“Fino a mercoledì mattina ancora temperature sotto la media anche di molto per il persistente afflusso di aria proveniente dalle zone tra Scandinavia e Russia. In seguito temperature in aumento verso i valori tipici del periodo, nell’ambito di una circolazione anticiclonica e quindi ancora senza precipitazioni“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su pedemontana e zone limitrofe di sera a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e un pp’ in aumento sui monti rispetto a domenica, sotto la media anche di molto.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso, fino all’alba a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Prealpi e zone limitrofe.

Precipitazioni: Di notte probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve su Prealpi e zone limitrofe, dal mattino ovunque assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì nelle ore notturne avranno andamento irregolare con differenze anche sensibili, di giorno senza variazioni di rilievo sulla pianura e in leggero calo sui monti; valori sotto la media anche di molto.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura di notte da nord-est, di mattina con direzione variabile, dal pomeriggio da ovest. Nelle valli con direzione variabile. In alta montagna da nord-est.

Mare: Mosso fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Mercoledì 9 sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Di notte in calo, salvo aumenti in alta montagna, mentre di giorno in aumento; differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura in prevalenza da ovest, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-est.

Mare: Mosso fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Giovedì 10 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento.

Venerdì 11 nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.