Il razzo cinese si è schiantato sulla Luna: tutto quello che sappiamo finora

A questo punto, una parte di scarto di un razzo dovrebbe essersi schiantata sul lato opposto della Luna, affermano gli scienziati che si aspettavano l’impatto alle 13:25 italiane. La parte del razzo da tre tonnellate era stata tracciata per diversi anni, ma la sua origine è stata contestata. All’inizio, gli astronomi pensavano che potesse appartenere all’azienda SpaceX di Elon Musk, per poi affermare che appartiene alla Cina, anche se il Paese nega.

Gli effetti dell’impatto sulla Luna dovrebbero essere stati minori, con lo stadio del razzo che probabilmente ha generato un piccolo cratere e creato un pennacchio di polvere. Tuttavia, maggiori informazioni si potranno avere solo nei prossimi giorni o settimane.

La parte del razzo è stata avvistata per la prima volta dalla Terra nel marzo 2015. Un’indagine spaziale finanziata dalla NASA in Arizona l’ha individuata, ma ha rapidamente perso interesse quando è stato dimostrato che l’oggetto non era un asteroide. La parte del razzo è ciò che viene definito “spazzatura spaziale”: hardware di scarto dalle missioni o dai satelliti senza carburante o energia sufficienti per tornare sulla Terra. Alcuni pezzi sono più vicini a noi, appena sopra la Terra, ma altri, come questo booster, sono a migliaia di chilometri di distanza in orbita alta, lontani dall’atmosfera terrestre.

L’Agenzia Spaziale Europea stima che ora ci siano 36.500 pezzi di spazzatura spaziale più grandi di 10cm. Nessun programma spaziale o università traccia formalmente la spazzatura dello spazio profondo. Il monitoraggio dello spazio è costoso e i rischi per l’uomo derivanti dai detriti ad alta orbita sono bassi. Quindi, il compito spetta a una piccola manciata di astronomi volontari che trascorrono il loro tempo libero facendo calcoli e stimando orbite.

Sei settimane dopo che il booster è stato visto per la prima volta, Peter Birtwhistle, 63 anni, stava osservando i cieli alla ricerca di asteroidi dal suo giardino a Newbury, nel sud dell’Inghilterra. Il suo telescopio ha raccolto un puntino di luce che tracciava il cielo. I calcoli hanno suggerito che faceva parte di un razzo, ha detto a BBC News. La spazzatura spaziale appare e scompare, spesso in modo imprevedibile. Per sette anni ha visto a malapena la parte del razzo, fino a quando a gennaio è riapparsa. “Ho catturato alcune immagini quando è passato vicino alla Terra”, ha spiegato. Ha inviato le sue foto all’astronomo e scienziato dei dati Bill Gray, sulla costa orientale degli Stati Uniti. È l’esperto che ha continuato a identificarlo come un booster SpaceX diretto verso la Luna.

Il fatto che una parte di scarto di una delle missioni spaziali del miliardario Musk avrebbe colpito la Luna ha fatto notizia a livello mondiale. Ma il monitoraggio della spazzatura spaziale è spesso un “lavoro investigativo”, spiega Gray. Non è possibile vedere il simbolo del razzo e quindi gli astronomi devono ricostruire la sua identità tracciando il suo percorso all’indietro attraverso lo spazio. Poi abbinano la sua orbita alle date e alle posizioni dei lanci e delle traiettorie di razzi. Ma alcune missioni spaziali, inclusa quella cinese, non diffondono le loro traiettorie.

“Per una missione cinese, conosciamo la data di lancio perché è trasmessa in televisione. Quindi suppongo che arriverà sulla Luna, di solito in quattro o cinque giorni. Quindi calcolo un’orbita approssimativa“, spiega Gray. Ma a volte si commettono errori.

Settimane dopo l’identificazione di SpaceX, un altro osservatore ha inviato a Gray nuovi dati, rivelando che la sua identificazione era impossibile. Gray ha eseguito di nuovo i calcoli e ha concluso che si trattava del terzo stadio di un razzo della missione lunare cinese Chang’e 5-T1, lanciato nell’ottobre 2014. Tuttavia la Cina nega che sia così, dicendo che quello stadio superiore era rientrato nell’atmosfera terrestre, bruciando.

Gray si attiene alla sua previsione e crede che la Cina abbia confuso il tracciamento di due parti di razzi. “Sono sicuro al 99,9% che sia il China 5-T1″, dice. In realtà, non ne saremo mai sicuri.

Da qualunque parte provenga, nessuno avrà assistito agli ultimi momenti del booster. La prova di ciò che è accaduto non arriverà fino a quando due satelliti in orbita attorno alla Luna non passeranno sopra il sito dell’impatto previsto e non fotograferanno il cratere risultante. E poiché il booster si sarà distrutto in migliaia di pezzi, anche gran parte delle prove fisiche delle sue vere origini andranno perse. Quindi il meglio che abbiamo sono le stime fatte da Gray e dagli astronomi volontari che osservano i cieli.

Sebbene questa sia la prima collisione lunare involontaria, non è la prima volta che un satellite artificiale si schianta sulla Luna. Nel 2009, la NASA ha lanciato il Lunar Crater Observation and Sensing Satellite verso il polo sud della Luna a 9.000 km/h, generando un getto di materiale che ha consentito agli scienziati di rilevare le firme chiave del ghiaccio d’acqua. La NASA ha anche deliberatamente smaltito sul satellite i razzi Saturn V utilizzati per le missioni Apollo.