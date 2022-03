Missione cinese su Marte, il rover cinese Zhurong ha scoperto un terreno eroso dal vento o dall’acqua

MeteoWeb

Il sito di atterraggio del primo rover cinese su Marte, Zhurong, ha mostrato notevoli prove di una topografia relativamente forte rispetto ad altri siti di atterraggio sul Pianeta Rosso e una superficie modellata dal vento e potenzialmente dall’acqua, secondo i risultati iniziali pubblicati su Nature Geoscience. Questi risultati suggeriscono che questo sito di atterraggio è favorevole all’esplorazione futura.

Il lander Tianwen-1 e il suo rover, Zhurong, sono atterrati su Utopia Planitia nelle basse pianure settentrionali di Marte nel maggio 2021. Utopia Planitia è una regione vulcanica con un’età superficiale stimata di oltre tre miliardi di anni che potrebbe aver ospitato un tempo un grande corpo di acqua liquida o ghiaccio.

Liang Ding e colleghi hanno analizzato le misurazioni dell’area del sito di atterraggio effettuate dal rover Zhurong nei suoi primi 60 sol, o giorni su Marte. I dati dello strumento sono stati utilizzati per determinare il percorso di 450 m percorso da Zhurong durante questo periodo di tempo. Attraverso l’analisi delle interazioni tra le ruote di Zhurong e il terreno sottostante, comprese le immagini delle tracce delle ruote riprese dalla telecamera di prevenzione dei rischi, gli autori sono stati in grado di decifrare le proprietà meccaniche dei terreni marziani nel sito di atterraggio. Sono state anche identificate morfologie coerenti con l’erosione del vento, come creste e increspature, crateri erosi e strutture rocciose suggestive di agenti atmosferici da salamoia.

Questi risultati iniziali dimostrano il potenziale di Zhurong di fornire informazioni sull’evoluzione dell’ambiente di superficie nelle pianure settentrionali di Marte.