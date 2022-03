Il telescopio spaziale James Webb allineato e a fuoco: oltre le aspettative, l’ottica funziona con successo

MeteoWeb

Dopo il completamento delle fasi critiche di allineamento dello specchio, il team del telescopio spaziale James Webb della NASA prevede che le prestazioni ottiche di Webb saranno in grado di soddisfare o superare gli obiettivi scientifici per i quali l’osservatorio è stato costruito.

L’11 marzo, il team Webb ha completato la fase di allineamento nota come “fine phasing”. In questa fase chiave della messa in servizio dell’Optical Telescope Element di Webb, ogni parametro ottico che è stato controllato e testato ha prestazioni pari o superiori alle aspettative. Il team, inoltre, non ha riscontrato problemi critici e nessuna contaminazione misurabile o blocchi al percorso ottico di Webb. L’osservatorio è in grado di raccogliere con successo la luce da oggetti distanti e consegnarla ai suoi strumenti senza problemi.

L’immagine di prova (foto in alto), ottenuta allo scopo di valutare l’allineamento, permette di vedere perfino le stelle e le galassie presenti sullo sfondo, catturate grazie all’incredibile sensibilità dell’ottica di Webb e dello strumento NIRCam. L’immagine usa un filtro rosso per ottimizzare il contrasto visivo.

Sebbene manchino mesi prima che Webb fornisca la sua nuova visione del cosmo, il raggiungimento di questo traguardo significa che il team è fiducioso che il sistema ottico di Webb funzioni nel miglior modo possibile.

“Più di 20 anni fa, il team di Webb ha deciso di costruire il telescopio più potente che chiunque abbia mai messo nello spazio e ha escogitato un progetto ottico audace per soddisfare gli obiettivi scientifici più ambiziosi. Oggi possiamo dire che il design darà risultati“, ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato per il Direttorato di missione scientifica della NASA a Washington.

Mentre alcuni dei più grandi telescopi sulla Terra utilizzano specchi primari segmentati, Webb è il primo telescopio nello spazio a utilizzare un tale progetto. Lo specchio principale da 6,5 metri – troppo grande per stare all’interno della carenatura di un razzo – è composto da 18 segmenti esagonali di specchio in berillio. Doveva essere piegato per il lancio e poi dispiegato nello spazio prima che ogni specchio fosse regolato per formare un’unica superficie speculare.

“Oltre a consentire l’incredibile scienza che Webb raggiungerà, i team che hanno progettato, costruito, testato, lanciato e ora gestiscono questo osservatorio hanno aperto la strada a un nuovo modo di costruire telescopi spaziali“, ha affermato Lee Feinberg, responsabile degli elementi del telescopio ottico Webb presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland.

Con il completamento della fase di fine phasing dell’allineamento del telescopio, il team ha ora completamente allineato l’imager principale di Webb, la Near-Infrared Camera, agli specchi dell’osservatorio. “Abbiamo completamente allineato e focalizzato il telescopio su una stella e le prestazioni superano le aspettative. Siamo entusiasti di ciò che questo significa per la scienza. Ora sappiamo di aver costruito il telescopio giusto“, ha affermato Ritva Keski-Kuha, vicedirettore degli elementi del telescopio ottico Webb presso il Goddard.

Nelle prossime sei settimane, il team procederà attraverso i restanti passaggi di allineamento prima della preparazione finale degli strumenti scientifici. In questa fase del processo, un algoritmo valuterà le prestazioni di ogni strumento e quindi calcolerà le correzioni finali necessarie per ottenere un telescopio ben allineato su tutti gli strumenti scientifici. Successivamente, inizierà la fase di allineamento finale di Webb e il team regolerà eventuali piccoli errori di posizionamento residui nei segmenti dello specchio.

Il team è sulla buona strada per concludere tutti gli aspetti Optical Telescope Element entro l’inizio di maggio, se non prima, prima di passare a circa due mesi di preparazione degli strumenti scientifici. Le prime immagini e dati scientifici a piena risoluzione di Webb saranno rilasciati in estate.

Webb è il principale osservatorio di scienze spaziali del mondo e, una volta pienamente operativo, aiuterà a risolvere i misteri del nostro sistema solare, a guardare a mondi lontani attorno ad altre stelle e a sondare le misteriose strutture e origini del nostro universo e il nostro posto in esso. Webb è un programma internazionale guidato dalla NASA con i suoi partner presso l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e l’Agenzia spaziale canadese.