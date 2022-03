Il tempo piovoso fa cadere dagli alberi macchie simili a meduse: il ‘mistero’ che arriva dall’Australia

MeteoWeb

Il tempo piovoso che fa giorno attanaglia l’Australia sta causando diversi eventi insoliti, ma uno che ha lasciato perplesse le persone: macchie simili a meduse vengono trovate ovunque dai cittadini. Molti si sono rivolti ai social media per condividere le foto della chiara sostanza appiccicosa che hanno visto su alberi e sentieri. “Molte persone hanno individuato una sostanza gelatinosa che trasuda dai loro alberi di Illawarra quando piove“, spiega il dottor Brett Summerell, botanico capo dell’Istituto australiano di scienze botaniche. “In alcuni casi questo copre il sentiero e forma grandi macchie sulle punte degli alberi“.

Secondo il dottor Summerell c’è una buona spiegazione per l’accaduto. “Normalmente l’albero produce questo quando i loro baccelli vengono attaccati dagli insetti come mezzo per proteggerli, ma con così tanta acqua gli alberi li trasmettono attraverso i punti di crescita e attraverso eventuali danni sui rami“, dice. “Ci sono rapporti secondo cui il gel può essere caustico e persino sollevare la vernice dalle auto, quindi è meglio lavarlo via dalle superfici con un tubo e non toccarlo con la pelle nuda. Poiché è così diluito, è meno probabile che la produzione attuale sia così caustica, ma è meglio prevenire che curare“.

L’albero delle fiamme di Illawarra esplode di colori durante l’estate e si trova lungo la costa orientale dell’Australia. La corteccia interna degli alberi è stata utilizzata dagli australiani indigeni per fabbricare fili, reti da pesca e trappole, oltre ad essere una risorsa alimentare. “I semi grandi sono ricchi di proteine ​​e hanno un sapore simile alle arachidi crude“, ha riferito in precedenza il dottor Russell Barrett all’Australian Geographic “Venivano comunemente cucinati prima di essere mangiati per garantire che tutti i peli irritanti venissero bruciati“.