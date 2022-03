Meteo, in arrivo l’ondata di freddo più intensa degli ultimi 35 anni in Turchia: previste forti nevicate a Istanbul, scuole e università chiuse fino a lunedì

MeteoWeb

A gennaio, forti nevicate hanno paralizzato la vita quotidiana per giorni a Istanbul e in molte altre località del Paese. Ora, mentre la megalopoli turca si prepara ad accogliere la primavera, le previsioni meteo indicano una settimana di tempeste di neve all’interno di una potente ondata di freddo. A partire da stanotte, Istanbul sarà colpita da un fronte freddo, rinominato “Aybar”, proveniente dalla Siberia. Per alcuni esperti potrebbe anche essere il peggiore dal 1987, quando le abbondanti nevicate, iniziate il 4 marzo, hanno attanagliato la città per 10 giorni, con temperature sotto lo zero e un’altezza della neve che in alcuni punti ha raggiunto i 70cm.

Dal tardo pomeriggio, la neve ha già cominciato a cadere in alcune zone di Istanbul. Le previsioni meteo indicano che le nevicate saranno intense per tutta la settimana e dovrebbero continuare fino a lunedì 14 marzo. Il servizio meteorologico statale turco (TSMS) ha dichiarato che le nevicate sarebbero state accompagnate da forti venti e che la profondità della neve avrebbe raggiunto i 20 centimetri nella maggior parte della città, allertando i cittadini per quanto riguarda scarsa visibilità, interruzione dei trasporti, strade ghiacciate e potenziale crollo di alberi, pali e tetti.

Le scuole e le università resteranno chiuse fino a lunedì, e gli impiegati pubblici, ad eccezione di quelli che lavorano nei servizi di emergenza, sicurezza e trasporto, non dovranno presentarsi sul posto di lavoro. Circa 815 senzatetto a Istanbul sono stati ospitati in hotel in vista delle forti nevicate e dell’ondata di freddo in arrivo.

La compagnia di bandiera Turkish Airlines ha già cancellato 205 voli da e per Istanbul in programma domani. Anche nei giorni successivi potrebbero essere annullati altri voli, sia nazionali che internazionali, a causa delle avverse condizioni meteo.