In Louisiana si scava dopo il devastante passaggio del tornado che ha colpito l’area di New Orleans | FOTO & VIDEO

Uno spaventoso tornado ha colpito New Orleans causando danni, blackout, diversi feriti e un morto. Ora, in Louisiana si scava per cercare altri superstiti. Il governatore John Bel Edwards ha dichiarato lo stato di emergenza e ha definito la distruzione “devastante“. Altri tornado generati dallo stesso sistema hanno causato così tanti danni in Texas che il governatore ha dichiarato un disastro in 16 contee.

Gli edifici sono stati distrutti anche in Alabama, dove sono state registrate piogge torrenziali. Due persone sono rimaste uccise e molte altre sono rimaste ferite mentre il fronte della tempesta ha colpito il sud, sconvolgendo le case e le vite dei residenti al loro interno. Le guardie nazionali della Louisiana e altri soccorritori sono andati porta a porta in alcune aree intorno a New Orleans per cercare superstiti.

Tra i morti vi sono una donna a nord di Dallas e una persona nella parrocchia di San Bernardo, vicino a New Orleans. Le autorità non hanno precisato come siamo morti. Edwards ha dichiarato un’emergenza nelle parrocchie di St. Bernard, Orleans, Jefferson e St. Tammany. Dopo aver sorvolato la zona, ha camminato per le strade della comunità araba colpita dal tornado vicino a New Orleans, salutando le vittime della tempesta che frugavano tra le macerie delle loro case. “È terribilmente triste, perché la distruzione è così devastante“, ha detto Edwards. Davanti alla sua casa senza tetto, una donna ha detto a Edwards che lei, suo marito e il loro figlio di un anno si sono rifugiati in bagno mentre il tornado si abbatteva. “Mio marito è subito corso per farci entrare in bagno, e siamo semplicemente caduti, e lui è saltato sopra di noi, coprendo nostro figlio“, ha detto. “E’ stato così spaventoso“.

Non ci sono stati “feriti, vittime o danni significativi segnalati nella parrocchia di Orleans“, ha detto mercoledì il sindaco di New Orleans LaToya Cantrell, ma i tornado sono atterrati ad Arabi, appena a est della città, e più a est in Lacombe, attraverso il lago Pontchartrain. Ad Arabi i detriti pendevano dai fili elettrici e dagli alberi tra le case distrutte. I pali della corrente sono stati interrotti, costringendo i soccorritori a camminare lentamente attraverso i quartieri bui per verificare la presenza di danni all’inizio di mercoledì. “Non ero mentalmente preparata a vedere quello che stavo vedendo“, ha detto Amy Sims, che è saltata sulla sua macchina quando è suonato l’allarme tornado e si è recata nell’area di Arabi Heights per controllare i parenti. “Sembrava che una bomba fosse esplosa“, ha detto, descrivendo i medici di emergenza, alcuni che piangevano, schivavano i cavi mentre andavano porta a porta attraverso case distrutte.

Il National Weather Service ha affermato che il danno di Arabi era stato causato da un tornado di forza almeno EF-3, il che significa che aveva venti di 254-332 km/h, mentre il tornado dell’area di Lacombe era un EF- 1, con venti fino a 145 km/h. Le stazioni televisive trasmettono immagini in diretta mentre la tempesta ha danneggiato un’area lunga circa 3,2 chilometri e larga 0,8 chilometri nella parrocchia di San Bernardo, dove si registrano otto feriti. Dall’alto, il percorso di distruzione dell’Arabia Twister si rifletteva in una stretta fascia di case senza tetto o ridotte quasi in polvere, con la linea di rottami interrotta nei punti in cui il tornado apparentemente saltava gli edifici. Al di fuori di quella sottile linea di decimazione, le case apparivano intatte.

Collin Arnold, direttore della sicurezza interna e della preparazione alle emergenze a New Orleans, ha descritto il tutto come “un’incredibile devastazione” in Arabi, dove ha affermato che una squadra statale che include vigili del fuoco, servizi di emergenza e agenti di polizia di tutta la Louisiana stava effettuando ricerche e valutazioni dei danni. La Louisiana ha attivato 300 membri del personale della Guardia Nazionale per sgomberare le strade e fornire supporto. Si sono uniti ai vigili del fuoco e ad altri che hanno cercato porta a porta per assicurarsi che nessuno fosse stato lasciato indietro, ha detto John Rahaim Jr., direttore della sicurezza nazionale della parrocchia. I residenti di case gravemente danneggiate o distrutte nel quartiere di Arabi hanno spazzato via i vetri rotti e hanno cercato di salvare i loro effetti personali. La comunità vicino al Lower 9th Ward della città è stata distrutta dall’uragano Katrina nel 2005 ed è stata colpita di nuovo duramente quando l’uragano Ida si è abbattuto l’anno scorso. Nell’aria c’era un forte odore di gas naturale e le linee elettriche cadute hanno costretto i soccorritori a camminare lentamente tra le macerie.