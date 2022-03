Incendi: in Lombardia vigili del fuoco a lavoro da stamattina per spegnere un rogo sopra Tirano

MeteoWeb

Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 10 di stamattina per spegnere l’incendio che sta interessando la vegetazione sopra Tirano.

Squadre a terra insieme ai volontari regionali sono al lavoro supportati da un Canadair e un elicottero della flotta aerea del Corpo. Presenti anche 2 elicotteri del servizio antincendio boschivo regionale: due squadre schierate a difesa delle abitazioni.

Intervento anche l’elicottero del reparto volo di Varese, questa mattina, per soccorrere un escursionista rimasto bloccato nell’area attraversata dai roghi: l’uomo dopo essere stato recuperato è stato trasportato in zona sicura. Le cause sono probabilmente sono di origine dolosa.