Incendi in Piemonte: ancora in fiamme i boschi di Valstrona, chiesto l’intervento di un Canadair | FOTO

MeteoWeb

Continua a divampare l’incendio che dal pomeriggio di ieri sta imperversando in un’area boschiva di oltre 20 ettari nel Verbano Cusio Ossola, nel Comune di Valstrona, tra le località Sambughetto, alpe Campo e alpe Cipolla.

Vigili del fuoco e Aib nella notte sono riusciti a salvare alcune baite lambite dalle fiamme.

Sul posto, inaccessibile agli automezzi, operano un elicottero AIB della Regione Piemonte, oltre ai Vigili del Fuoco del comando di Verbania con squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Omegna, squadre di volontari AIB di varie delegazioni locali, protezione civile comunale e Carabinieri.

L’amministrazione locale ha chiesto l’invio di un Canadair.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.