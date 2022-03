Incendi in Toscana e Liguria, favoriti dal vento: Canadair in arrivo a Pescia, roghi sulle alture dell’Imperiese e del Savonese

MeteoWeb

Un grosso incendio boschivo è scoppiato nella tarda mattinata di oggi a Madonna del Tamburino, località del comune di Pescia, in provincia di Pistoia. Le fiamme, spinte dal forte vento di tramontana, interessano un bosco di ceduo di castagno situato in una zona particolarmente impervia e inaccessibile per mancanza di vie di accesso.

Due elicotteri regionali e 20 squadre di volontari AIB stanno operando per lo spegnimento delle fiamme. In volo anche i Canadair della flotta antincendio nazionale attivati su richiesta della Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana. E’ previsto l’ulteriore invio di squadre in serata per le operazioni di bonifica e di controllo che proseguiranno tutta la notte.

Un secondo incendio boschivo è divampato nel Pistoiese, interessando un’area nel comune di Marliana, in località Goraiolo. Inizialmente, il rogo si era sviluppato da una zona di vegetazione ma a causa del forte vento si è presto esteso al bosco adiacente. Sul posto sono presenti tre squadre dei Vigili del Fuoco con mezzi boschivi e un’autobotte e tre squadre del sistema AIB della Regione Toscana. La Sala operativa unificata della Regione ha inviato sul posto un elicottero antincendio per le operazioni di spegnimento.

Diversi incendi sono in corso anche in Liguria, in particolare nel Ponente Ligure. Nelle prime ore della mattina, è divampato un incendio sulle alture di Cervo, in provincia di Imperia, dove è in corso l’intervento di nove unità dei Vigili del Fuoco coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento e volontari dell’antincendio boschivo. Lo stesso incendio si è esteso, con un secondo fronte, anche nel Savonese, dove è presente un direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco. Le operazioni sono rese particolarmente difficoltose dal forte vento: anche per questo è stata richiesta l’attivazione di un Canadair.