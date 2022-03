Incendi in Toscana, fiamme nei boschi della Lunigiana: due Canadair in arrivo a Pontremoli

MeteoWeb

Bruciano dalle 11 di stamani i boschi in localita’ Torrano, nel comune di Pontremoli (Massa Carrara). Complesso il lavoro delle squadre di operai della Unione Comuni Lunigiana e dei volontari dell’Antincendi boschivi (Aib) impegnati a terra, spiega una nota, a causa della forte pendenza e della mancanza di strade di accesso: per l’attivita’ di spegnimento e di bonifica del fronte vengono utilizzati attrezzi manuali. Dall’alto sono in azione due elicotteri inviati dalla Sala operativa regionale, che stanno effettuando numerosi lanci per contenere le fiamme.

Il direttore operazioni ha richiesto ulteriori mezzi aerei in rinforzo poiche’ il vento presente in zona aumenta la velocita’ di propagazione delle fiamme in zone inaccessibili per le squadre di terra. Due Canadair sono in arrivo con l’obiettivo di chiudere l’incendio prima di sera. Ulteriori squadre giungeranno a Torrano per rinforzare il dispositivo di spegnimento e per la successiva bonifica.