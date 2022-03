Incendi in Trentino, siccità e vento forte: ancora in fiamme i boschi della valle del Chiese, distrutti oltre 50 ettari di vegetazione

MeteoWeb

Ancora in fiamme i boschi della valle del Chiese, in Trentino: da oltre 36 ore decine di vigili del fuoco, 2 elicotteri e un Canadair stanno cercando di delimitare il perimetro dell’incendio che avrebbe già distrutto oltre 50 ettari di vegetazione.

Le operazioni di spegnimento sono complicate dalla siccità e dal vento. La polizia locale di Bondone ha chiuso le strade (anche pedonali) di accesso che portano in località Calva e in valle della Setta.

Si sospetta che l’incendio sia di matrice dolosa.