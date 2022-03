Incendi lungo una linea ferroviaria in Friuli Venezia Giulia: una ventina di treni cancellati

MeteoWeb

Alcuni incendi divampati lungo la linea ferroviaria fra Monfalcone e Bivio D’Aurisina stanno creando disagi nel traffico ferroviario in Friuli Venezia Giulia. I pompieri del comando di Trieste sono intervenuti per un primo incendio di sterpaglie a Monrupino (Trieste) nei pressi di un campo di calcio, poi, intorno alle 16.15, a Duino, nei pressi della linea ferroviaria.

I Vigili del Fuoco hanno chiesto l’interruzione dell’alimentazione elettrica ferroviaria per operare in sicurezza e così sono una ventina i convogli cancellati in tutta la regione con forti ritardi, a partire dalle 17, e anche sulla linea Trieste-Venezia.

Le operazioni di spegnimento sono state molto difficoltose per via del terreno impervio che ha costretto gli operatori a tirare circa 500 metri di tubazioni antincendio per raggiungere le fiamme. E’ intervenuto anche personale del Corpo Forestale regionale e ai volontari dell’antincendio boschivo della Protezione Civile.