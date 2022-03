Incendi in Piemonte, bruciano i boschi nel VCO e nel Cuneese: vasto rogo a Valstrona | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo, un grande incendio è divampato nell’area boschiva in territorio del comune di Valstrona nella zona tra la località Sambughetto, alpe Campo e alpe Cipolla, nel Verbano-Cusio-Ossola (vedi foto della gallery scorrevole in alto). A causa della siccità che da mesi colpisce il Piemonte, il fuoco si è propagato velocemente, per una superficie al momento di circa 20 ettari. Le fiamme sono anche arrivate a lambire alcune baite al momento non occupate ed una chiesetta: gli edifici sono presidiati dalle squadre terrestri.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del comando di Verbania con squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Omegna, sono intervenute anche squadre di volontari AIB di varie delegazioni locali, Protezione Civile comunale e Carabinieri. Il luogo dell’incendio non risulta raggiungibile con automezzi quindi ha operato un elicottero AIB della Regione Piemonte, coordinato dal personale D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) VVF del comando di Verbania, in servizio in convenzione regionale.

Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso, e proseguiranno nella notte e alle prime ore dell’alba. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Un altro incendio boschivo è scoppiato a Costigliole di Saluzzo (Cuneo), dove sono intervenuti Vigili del Fuoco e volontari Aib di Saluzzo, Busca, Verzuolo, Rossana e Brossasco. Sono serviti 30 passaggi dell’elicottero per domare le fiamme. È stata interessata un’area di circa 5 ettari.