Incendi Piemonte e Trentino: ancora fiamme in Valle Strona, 100 ettari bruciati in valle del Chiese

Continuano a divampare gli incendi al Nord Italia, anche a causa della perdurante siccità.

Preoccupazione in Piemonte, per l’incendio che da sabato pomeriggio divampa in Valle Strona, nella zona di Sambughetto e dell’alpe Campo.

Nella notte, i vigili del fuoco e i volontari Aib hanno messo in sicurezza alcune baite.

Le fiamme avanzano lentamente per l’assenza di vento, ma la siccità complica le operazioni di spegnimento, che vedono impiegati anche un elicottero e un canadair.

Da ieri notte un incendio interessa anche la zona di Gignese.

“Il fronte del fuoco si è ampliato, toccando la Valvestino, nel bresciano. Dal Centro operativo comunale di protezione civile siamo monitorando la situazione: ci sono 30 vigili del fuoco impegnati a terra, due elicotteri della Provincia, l’Erickson del Corpo forestale nazionale e un Canadair“: è quanto ha affermato Chiara Cimarolli, sindaco di Bondone in Trentino, riferendosi all’incendio che divampa ormai da giorni, e che ha mandato in fumo circa 100 ettari di boschi della valle del Chiese. La siccità e il vento, che continua ad alimentare i focolai, complicano le operazioni di spegnimento.