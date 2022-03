Incendi Veneto, ancora in fiamme i boschi sopra Longarone: enorme nube di fumo, “limitare le attività all’aperto nel Bellunese” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

E’ emergenza in una vasta zona attorno al Longaronese, a causa dei vasti incendi di Igne e di Fortogna.

A causa dei roghi, è stata intensificata l’attività di monitoraggio della qualità dell’aria: 2 squadre dei dipartimenti Arpav di Belluno e Treviso sono sul posto per campionamenti nei centri abitati. Il servizio meteorologico sta verificando la direzione delle correnti d’aria.

“Ulss e Arpav raccomandano per oggi di limitare le attività all’aperto, specie per i bambini, nell’area del Bellunese. Per fine giornata – è stato spiegato in una nota – è prevista la “diluzione” in atmosfera dei fumi generati da questo evento, con graduale ritorno alla normalità“. Per chi deve lavorare all’aperto, è consigliata la mascherina Ffp2.

Questa mattina sono riprese le operazioni di spegnimento, dopo una notte di allerta, sia a Igne, dove resta chiusa la provinciale della Val di Zoldo, e a Fortogna, con l’intervento di Canadair ed elicotteri.

“Nella notte i Vigili del fuoco hanno bagnato alcune zone di Fortogna. Per le case la situazione è al momento sotto controllo,” ha affermato il sindaco Roberto Padrin.