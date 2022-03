Incendio a Verdasio: interrotti i collegamenti tra Domodossola e la Svizzera | FOTO

MeteoWeb

Non solo l’Italia. Anche la Svizzera è alle prese con gli incendi. Da ieri pomeriggio, bruciano i boschi delle Centovalli e restano ancora interrotti i collegamenti diretti tra l’Ossola e il Canton Ticino, creando disagi e problemi alle migliaia di frontalieri ossolani che quotidianamente si recano nel Locarnese per lavoro.

L’incendio, scoppiato nella localita’ elvetica di Verdasio, non e’ stato ancora completamente domato: ieri sera era stato circoscritto ma oggi, con il forte vento, ha ripreso a divampare. Per questo, e’ ancora interrotto il transito stradale e ferroviario da Domodossola a Locarno. Per andare e tornare dalla Svizzera i frontalieri sono obbligati a scendere lungo la strada della Valle Cannobina e la statale 34 del Lago Maggiore con conseguenti code e disagi. Interrotta anche la linea ferroviaria internazionale della Ferrovia Vigezzina: circolano solo i treni tra Locarno e Verdasio e sul versante italiano da Domodossola al confine.

A combattere le fiamme, che ora si stanno estendendo verso i monti di Comino, ci sono sia squadre di terra che mezzi aerei.