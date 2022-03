Incendio in Toscana: bosco in fiamme in provincia di Massa Carrara, rogo alimentato dal vento

MeteoWeb

Un elicottero e squadre del volontariato antincendi boschivi della Regione Toscana sono intervenuti sopra il paese di Montignoso, in provincia di Massa Carrara, dove una colonna di fumo si è alzata in una zona a forte pendenza dove crescono castagni, querce ed altre piante resinose.

L’incendio, spinto dal vento, sta risalendo la montagna con fiamme alte e la sala operativa regionale ha pertanto disposto l’invio di un secondo elicottero. Al momento non risultano abitazioni minacciate dal fuoco.