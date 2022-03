Incendio a Gerola Alta: trovato morto un uomo

MeteoWeb

Questo pomeriggio, poco dopo le 15:30, le unità di primo soccorso di Areu sono intervenute a Gerola Alta, in provincia di Sondrio, a seguito della segnalazione di una persona a terra in un prato dove era in corso un incendio. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati con due automediche e un’ambulanza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, del quale al momento non si conoscono le generalità. Lo riferisce in una nota l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia.

Non sono note, al momento, le dinamiche riguardanti la natura dell’incendio, né se sia stato o meno quest’ultimo a causare il decesso della persona trovata dai soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.