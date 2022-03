USA, enorme incendio nei pressi dell’Aeroporto di Indianapolis: “come un’enorme eruzione vulcanica, non toccate i detriti, possono essere tossici” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un enorme incendio è scoppiato oggi in un centro di distribuzione Walmart in un sobborgo di Indianapolis, in Indiana (USA), creando pennacchi di fumo nel cielo così grandi da sembrare un’eruzione vulcanica. Vigili del Fuoco e agenti di polizia sono intervenuti al 9590 AllPoints Parkway ad Avon, circa 24km a ovest del centro di Indianapolis. Circa 180-200 Vigili del Fuoco sono sul posto.

Il fumo è così denso da essere rilevato dai radar meteorologici. Il fumo dell’incendio può essere visto dal centro di Indianapolis e da tutta l’area (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Ai residenti nei quartieri a nord della struttura viene chiesto di rimanere in casa e di tenere chiuse le finestre e le porte. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta. Il dipartimento dei Vigili del Fuoco di Plainfield ha detto che potrebbero servire ore prima che l’incendio venga spento.

Circa 1.000 persone si trovavano all’interno del magazzino al momento dell’incendio, ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Il sistema antincendio dell’edificio ha permesso a tutti i dipendenti di evacuare l’edificio in sicurezza. I dipendenti sono stati trasportati in un luogo di raduno.

L’aeroporto di Indianapolis, che dista solo pochi chilometri, ha affermato che non vi è stato alcun impatto sulle operazioni.

Il Dipartimento della gestione ambientale dell’Indiana e l’Agenzia per la protezione ambientale sono arrivati ​​per assistere nei test per materiali pericolosi e problemi di qualità dell’aria causati dall’incendio. Oltre all’enorme colonna di fumo, inoltre, l’incendio ha provocato detriti nell’area. Il vice capo dei Vigili del Fuoco di Bargersville Mike Pruitt ha avvisato di non toccarli. “Questi materiali bruciati possono contenere agenti cancerogeni tossici. Questo è il vero motivo per cui i Vigili del Fuoco indossano indumenti protettivi e protezione respiratoria. Evitateli e basta“, ha scritto Pruitt su Twitter, condividendo una delle foto che circolano sui social, in cui si vedono detriti in mano ad una persona.