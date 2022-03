Incendio nell’area portuale di Taranto: gru in fiamme, alta colonna di fumo nero

MeteoWeb

Un incendio è divampato nell’area portuale di Taranto: le fiamme hanno coinvolto una gru del quarto sporgente dello stabilimento siderurgico appartenente al gruppo Peyrani che lavora per conto di Acciaierie d’Italia, ex Ilva.

Sul posto i vigili del fuoco, per domare il rogo che ha generato un’alta colonna di fumo nero. Al momento non vi sarebbero feriti.

Secondo le prime informazioni la gru avrebbe preso fuoco dopo essere stata rimessa in funzione dopo un intervento di manutenzione.