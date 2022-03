Tragico incidente aereo in Cina: Boeing si schianta con 132 persone a bordo | LIVE

MeteoWeb

Un Boeing 737 della China Eastern si è schiantato nel sud della Cina con 132 persone a bordo (dato corretto dal Quotidiano del Popolo, non 133), lo riferiscono i media cinesi.

Lo schianto è avvenuto nella provincia meridionale del Guangxi.

“Non è ancora chiaro se ci siano o no vittime,” si legge sui media cinesi.

Il Boeing è precipitato vicino alla città di Wuzhou e “ha provocato un incendio” in montagna, ha riportato la CCTV, aggiungendo che le squadre di soccorso sono state inviate sul posto.

L’aereo volava da Kunming a Guangzhou con a bordo 123 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio, e avrebbe perso oltre 30mila piedi di quota (9mila metri) in circa 2 minuti.

Il Boeing 737 bimotore a corridoio singolo è uno degli aerei più diffusi al mondo per voli di corto e medio raggio. Al momento non è chiaro quale sia il tipo di 737 coinvolto nell’incidente. La China Eastern usa diversi modelli, compresi il 737-800 e il 737 Max. La versione 737 Max in passato è stata tenuta a terra in tutto il mondo a seguito di due grandi incidenti: l’ente regolatore dell’aviazione cinese ha dato il via libera al ritorno in servizio di questo aereo lo scorso anno.

Seguiranno aggiornamenti.