Incidente aereo in Cina: localizzata una delle scatole nere

MeteoWeb

E’ stata localizzata una delle due scatole nere dell’aereo China Eastern Airlines precipitato ieri con a bordo 132 persone nella regione meridionale cinese di Guangxi: lo hanno riferito le squadre di soccorso, come riporta Xinhua.

“Le indagini sono appena cominciate ed è ancora impossibile determinare con precisione la causa dell’incidente“, ha affermato Zhu Tao, a capo del Dipartimento sulla sicurezza dell’Authority cinese dell’aviazione civile (Caac), aggiungendo che la scatola “è fortemente danneggiata a causa del violento impatto“.

Le autorità cinesi hanno peraltro precisato che le condizioni meteo erano nella norma al momento dell’incidente, sulle cui cause non è stato al momento possibile fare luce.

Le operazioni vengono coordinate da Guangxi dal vicepremier Liu He, e dal consigliere Wang Yong.