Nuova pietra miliare per Ingenuity: il drone-elicottero completa con successo il 20° volo su Marte

L’elicottero Ingenuity della NASA ha nuovamente superato le aspettative.

Il drone da 1,8 kg è atterrato sulla superficie del cratere Jezero di Marte con il rover Perseverance della NASA il 18 febbraio 2021. L’elicottero a energia solare ha intrapreso poco dopo una missione di dimostrazione tecnologica, progettata per dimostrare che il volo a motore è possibile nell’aria rarefatta del Pianeta Rosso.

Ingenuity ha superato con successo la missione iniziale e gli è stata concessa un’estensione, durante la quale ha assunto il ruolo di scout per Perseverance e ha spinto i limiti del volo sul Pianeta Rosso. Venerdì 25 febbraio, Ingenuity ha segnato un’altra pietra miliare.

“Il volo 20 è stato un successo! Nei suoi 130,3 secondi, il Mars Helicopter ha coperto 391 metri a una velocità di 4,4 metri al secondo, avvicinandosi al luogo di atterraggio di Perseverance“, ha reso noto il Jet Propulsion della NASA, che gestisce le missioni di Ingenuity e Perseverance.

Ingenuity e Perseverance hanno trascorso il loro primo anno (terrestre) su Marte esplorando località a sud e ad ovest della loro zona di atterraggio, che i membri del team della missione hanno chiamato – in onore della famosa autrice di fantascienza – Octavia E. Butler. I due compagni di viaggio stanno ora tornando verso il sito di atterraggio, diretti verso nuovi obiettivi.

Il cratere Jezero, largo 45 km, ha ospitato un lago e un delta di un fiume miliardi di anni fa. Qui sulla Terra, i delta dei fiumi sono ottimi luoghi dove cercare sostanze chimiche organiche contenenti carbonio e segni della vita stessa. Il team di Perseverance è quindi ansioso di raggiungere e raccogliere campioni di resti dell’antico delta e hanno in programma di farlo in un futuro relativamente prossimo.

“Il delta nel cratere Jezero è il motivo per cui abbiamo scelto il sito di atterraggio e speriamo di raggiungerlo più questa primavera,” ha affermato in un video Briony Horgan, membro del team scientifico di Perseverance, professore associato di scienze planetarie alla Purdue University. “Una volta che saremo lì, saremo in grado di studiare il fondale dell’antico lago che un tempo riempiva Jezero per cercare segni di antica vita microbica, e abbiamo in programma di trascorrere l’intero anno prossimo viaggiando attraverso gli antichi depositi lacustri e antichi depositi fluviali che si trovano all’interno del delta,” ha aggiunto.

Ingenuity sta aiutando Perseverance ad arrivare sul posto, catturando immagini aeree che consentono agli operatori del rover di scegliere la rotta più sicura ed efficiente verso la regione del delta.