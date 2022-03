Drammatiche inondazioni in Australia, 13 morti sulla costa orientale: grossa tempesta si dirige verso Sydney, 200mila persone in fuga [FOTO]

MeteoWeb

Dopo oltre una settimana di inondazioni da record lungo la costa orientale, che hanno provocato 13 vittime, le autorità australiane hanno emesso un ordine di evacuazione per 200mila persone che risiedono lungo il tragitto di una grossa tempesta diretta verso Sydney.

Le autorità hanno diramato avvisi per pioggia e vento per un tratto di costa di 400 km, mentre i livelli dell’acqua sono aumentati rapidamente, anche nei sobborghi intorno a Sydney, la città più grande dell’Australia con 5 milioni di abitanti.

La tempesta si è diretta verso sud lungo la costa orientale dal Queensland al Nuovo Galles del Sud, creando gravi danni quando fiumi e bacini sono esondati, sommergendo strade e case.

“Molte persone si stanno svegliando oggi con gran parte del nostro Stato sott’acqua,” ha affermato il premier del Nuovo Galles del Sud Dominic Perrottet. “Le cose peggioreranno prima di migliorare“.