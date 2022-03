A Trieste torna l’invasione delle maxi meduse | FOTO

MeteoWeb

A Trieste anche quest’anno si è ripresentato il fenomeno della proliferazione delle Rhizostoma pulmo, maxi meduse che nuotano nel golfo e sotto costa, in gran quantità, e alcune finiscono anche spiaggiate, creando ammassi gelatinosi sulle rive.

A favorire la presenza di un numero elevato di esemplari di cosiddetti “polmoni di mare” anche le condizioni meteo, l’assenza di vento e le temperature miti, che attirano le meduse verso la superficie, in cerca di cibo.

A Trieste, per vigilare sul fenomeno, è attiva un’app, realizzata dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS): avvistAPP, applicazione nata inizialmente per aiutare i ricercatori a studiare la specie aliena Mnemiopsis leidyi, è diventata poi utile per segnalare anche la presenza di meduse, delfini e tartarughe nel golfo.