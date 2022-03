Invocato l’impeachment per Joe Biden: le voci sul suo stato di salute

MeteoWeb

Joe Biden, Presidente degli USA, è sempre più sotto l’occhio del ciclone dopo alcune uscite su Vladimir Putin riguardo alla guerra in Ucraina. L’aver dato del “dittatore” e del “macellaio” al Presidente russo, sostenendo che non possa stare al potere, ha scatenato una marea di critiche su Biden da parte di quasi tutte le autorità politiche europee.

Ora c’è chi tenta di prendere la palla al balzo per chiedere l’impeachment per Biden, sulla base di un presunto “declino cognitivo”. Il senatore repubblicano Rand Paul ha parlato di “declino cognitivo” del Presidente pubblicando il video di una conferenza stampa in cui Biden, 79 anni, tiene in mano un foglietto in cui ci sono scritte le domande dei giornalisti e anche le risposte che avrebbe dovuto dare.

Anche Tucker Carlson, famosissimo conduttore di Fox News, la rete televisiva più vicina a Donald Trump, si scaglia contro Biden: “è tempo di invocare il 25° emendamento e rimuovere il comandante in capo. Lo scherzo è finito, è durato anche troppo. Se mai c’è stato un momento giusto nella storia degli Stati Uniti d’America per invocare il 25° emendamento, quel momento è adesso“. Secondo il conduttore, Biden “non riesce più a controllare le sue emozioni a causa dell’età avanzata” e questo porta a comportamenti “molto più pericolosi di quelli del suo predecessore Trump, che spesso è stato attaccato per essere spericolato. Niente di paragonabile però con Trump”.