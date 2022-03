IOC-UNESCO lancia la piattaforma del Decennio del Mare, premia la “Donna di Mare 2022” e racconta la scienza con le Favole Blu

MeteoWeb

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, IOC-UNESCO organizza a Roma un evento per premiare la vincitrice della prima edizione del Premio Donna di Mare 2022. Promosso da UNESCO, Associazione Donne di Mare e Associazione B Women Italy, con la partecipazione di Caterina Balivo, Madrina dell’oceano, il premio ideato da Francesca Santoro, portavoce del Decennio del Mare, sostiene progetti innovativi al femminile volti a tutelare e studiare il mare in modo interdisciplinare: dalla ricerca all’arte, dalla cucina all’imprenditoria e all’educazione.

Durante l’evento, ospitato all’Acquario Romano e visibile in streaming sui canali del Decennio (www.decenniodelmare.it), sarà lanciata la nuova piattaforma del Decennio del Mare, il primo portale di riferimento sul mare, con una tavola rotonda che vedrà tra gli ospiti esponenti del mondo della ricerca, dell’arte e dello sport e che racconterà anche le numerose iniziative che IOC-UNESCO sta portando avanti come quelle dedicate all’Educazione all’Oceano (Ocean Literacy).

Nel corso della mattinata sarà presentato il progetto “Favole Blu”: scritte da Lucia Moschella e illustrate da Chiara Cortese, le fiabe tradurranno in un linguaggio semplice e immaginifico articoli scientifici di importanti ricercatori dediti alle scienze del mare, per portare la conoscenza dell’oceano a un vasto pubblico.