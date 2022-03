Guerra Ucraina, Johnson a Varsavia: “in Europa un disastro enorme, Putin è pronto a usare tattiche barbare e indiscriminate contro civili innocenti”

MeteoWeb

“La tragedia che avevamo previsto si è avverata e, semmai, è peggiore delle nostre previsioni. Stiamo assistendo a un disastro in corso nel nostro continente europeo“. Così il premier britannico, Boris Johnson, in conferenza stampa insieme all’omologo polacco, Mateusz Morawiecki, a Varsavia. Johnson ha elogiato il popolo polacco per gli sforzi “ispiratori” per far fronte alla crisi umanitaria in corso in Ucraina. “Noi nel Regno Unito siamo pronti ad aiutarvi, abbiamo forniture umanitarie già in arrivo, penso che due aerei di forniture mediche siano già atterrati e ce ne saranno altri in arrivo“, ha aggiunto. Lo riporta Sky News.

“E’ chiaro che Vladimir Putin è pronto a usare tattiche barbare e indiscriminate contro civili innocenti, a bombardare palazzi, a lanciare missili sui palazzi, ad uccidere bambini come stiamo vedendo in numero crescente” ha aggiunto Johnson a Varsavia. E ha aggiunto sempre riferendosi al presidente russo, che ha sottovalutato la resistenza degli ucraini e la risposta dell’Occidente. “Un giorno o l’altro sono assolutamente convinto che Putin fallirà“, ha aggiunto Johnson nella sua prima tappa del tour nell’est Europa.

L’Occidente è pronto a “intensificare” le sanzioni contro la Russia “finchè sarà necessario” ha concluso Johnson.