La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile intercontinentale: Kim versione “Top Gun” ha diretto il test | VIDEO

MeteoWeb

Ieri, giovedì 24 marzo, il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha guidato personalmente il test di un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale (ICBM). Secondo i media statali di Pyongyang, l’obiettivo del test e’ sviluppare la “deterrenza nucleare” nei confronti degli Stati Uniti.

“Il test di lancio di un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale Hwasongpho-17 delle forze strategiche della Repubblica Popolare Democratica di Corea e’ stato condotto il 24 marzo sotto la guida diretta di Kim Jong-un“, riferisce la KCNA, agenzia di stampa ufficiale del regime. “Il missile, lanciato dall’aeroporto internazionale di Pyongyang, ha viaggiato a un’altitudine massima di 6.248,5 chilometri e ha volato a una distanza di 1.090 chilometri per 4.052 secondi prima di colpire accuratamente un’area preordinata nel mare aperto del Mare di Corea orientale“, ovvero il Mar del Giappone, aggiunge l’agenzia.

È stato il primo lancio di un ICBM nordcoreano dal 2017: una mossa che punta a far crescere ulteriormente la tensione. E’ il 12° lancio di missili da parte di Pyongyang quest’anno.

Per dirigere il lancio, Kim Jong-un si è presentato in giubbotto di pelle e occhiali da sole. Nel video in fondo all’articolo, mostrato dalla televisione nordcoreana, si può vedere il leader impartire le ultime disposizioni prima del test. Kim, in versione “Top Gun”, viene ripreso al rallentatore affiancato da due alti funzionari militari, a cui da’ le ultime indicazioni. Le riprese inquadrano successivamente Kim e i suoi funzionari, mentre fissano l’orologio, in attesa di un momento prefissato. Infine Kim, sfilandosi gli occhiali, da’ il via alle ultime operazioni con un lieve cenno del capo. Lo Hwasong-17, caricato su un lanciamissili mobile, esce dall’hangar dell’aeroporto di Pyongyang, rimanendo sullo sfondo del leader e dei funzionari militari.

Il nuovo missile, ha commentato Kim, citato dalla KCNA, “rendera’ ancora una volta il mondo intero chiaramente consapevole del potere delle nostre forze armate strategiche“. Chiunque tenti di minacciare la sicurezza della Corea del Nord dovra’ pagare “un prezzo molto caro”, ha poi minacciato il leader nord-coreano, e la Corea del Nord e’ “pienamente preparata” a fare fronte a “qualsiasi pericoloso tentativo militare da parte degli imperialisti statunitensi“.

Il lancio di ieri e’ stato gia’ condannato con i termini piu’ duri da Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti, e rappresenta il punto piu’ alto della tensione nella penisola coreana.