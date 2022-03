Un’esplosione è inevitabile? Perché la centrale nucleare di Chernobyl senza energia è un pericolo per tutta l’Europa

MeteoWeb

I media russi stanno iniziando ad allertare sul fatto che se l’elettricità non viene fornita alla centrale nucleare di Chernobyl, potrebbe verificarsi un disastro. Il carburante è già stato consegnato alla centrale nucleare di Chernobyl, rimasta senza elettricità a causa degli invasori . Tuttavia, non si sa quanti giorni durerà per il funzionamento dei generatori diesel. L’elettricità nella centrale nucleare di Chernobyl è necessaria per far funzionare le pompe per la piscina, così come la ventilazione. Se non funzionano per molto tempo, la stazione esploderà.

Olga Kosharnaya, membro del consiglio dell’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare, ne ha parlato in onda sul canale Ucraina 24.

Cosa minaccia la mancanza di alimentazione alla centrale nucleare di Chernobyl? Secondo il Cremlino, l’AIEA e gli esperti ucraini non controllano la situazione nella centrale nucleare di Chernobyl, perché i sistemi di controllo nucleare automatico non funzionano. E la mancanza di elettricità e carburante nella stazione può portare a esplosioni e incendi.

In una centrale nucleare i sistemi di ventilazione e le pompe per piscine devono essere in funzione. Se, a causa degli invasori, la tenuta della piscina con le scorie nucleari viene interrotta, inizierà una reazione nucleare. Ci sarà un’esplosione di idrogeno e la diffusione delle radiazioni.

L’esperto ha aggiunto che le pompe sono necessarie per fornire costantemente acqua alla piscina. L’acqua al suo interno rimuove il calore residuo. Quando solo il 25% del livello originale rimane nei serbatoi, inizierà una reazione nucleare a catena. Ha chiarito che i dipendenti di Ukrenergo sono pronti a riprendere la fornitura di elettricità, ma gli invasori non li lasciano passare e sparano persino sopra le teste degli operai.

Se c’è un’esplosione, chi sarà ferito? In caso di esplosione alla centrale nucleare di Chernobyl, secondo Kosharnaya, gli abitanti di Ucraina e Bielorussia saranno i primi a soffrire. Inoltre, una nuvola con particelle di radiazioni può diffondersi in Russia. Se il vento è da nord-est, andrà nei paesi europei.

Qual è la situazione nella zona di Chernobyl? Il 24 febbraio i russi hanno catturato la centrale nucleare di Chernobyl. Il personale della stazione è tenuto in ostaggio. Lo ha annunciato Alena Shevtsova, consigliere del comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine.