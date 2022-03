La Cina centrale scopre l’antico mercato di strada raffigurato in dipinti di fama mondiale

MeteoWeb

Un antico mercato di strada animato e pieno di bancarelle sul marciapiede e venditori ambulanti che vendono merci come raffigurato nella scena lungo il fiume al festival di Qingming, un capolavoro di Zhang Zeduan della dinastia Song (960-1279), è stato trovato in Città di Dengzhou, provincia dell’Henan della Cina centrale.

Durante gli scavi, gli archeologi hanno scoperto speciali strutture di costruzione in alcune rovine di edifici nel sito del mercato di strada di Dengzhou. Le strutture sono state progettate per sostenere le fondamenta della casa sopra i tubi di drenaggio. Hanno anche portato alla luce molte monete di rame e ferramenta vicino ai tubi. Tutti i risultati suggeriscono che i proprietari di casa gestivano negozi lungo la strada.

Nell’antica Cina, i tubi di drenaggio appartenevano a strutture pubbliche urbane e molte dinastie separavano rigorosamente le aree residenziali dai mercati specializzati e ai cittadini non era consentito aprire negozi nelle aree residenziali. Tuttavia, i negozi che si trovano lungo la strada nel sito sfruttavano appieno le strutture pubbliche e prendevano parte della strada come propria area di estensione, che è una tipica incarnazione dello sviluppo dell’economia mercantile durante la dinastia Song, ha spiegato Bao Weike, ricercatore presso l’Istituto provinciale per i beni culturali e di archeologia, che si occupa anche del progetto di scavo.

Le nuove scoperte a Dengzhou possono servire come prova fisica dell’antica transizione economica, dall’enfatizzare l’agricoltura e sopprimere il commercio alla promozione dello sviluppo dell’economia delle merci in quel momento, ha affermato Sun Yingmin, presidente della società delle reliquie culturali e dell’archeologia dell’Henan.

In precedenza, poiché l’antica capitale della dinastia Song settentrionale (960-1127) era stata sepolta sottoterra dai sedimenti del fiume Giallo, era difficile scavare le sue rovine e portare alla luce le reliquie. Le nuove scoperte hanno contribuito a riempire gli spazi vuoti delle prove per la storia rilevante. Durante la dinastia Song, Dengzhou era anche una città di confine e aveva allestito un mercato di confine. “La grande quantità di porcellana fine rinvenuta nel sito indica che probabilmente era anche un mercato in cui veniva venduta la porcellana prodotta nella famosa fornace Deng durante la dinastia Song“, ha affermato Sun Xinmin, capo della società cinese della ceramica antica.

Attualmente sono stati scavati più di 1.200 metri quadrati del sito. Per conoscere i misteri rimanenti, sono ancora in corso ulteriori scavi nel sito di Dengzhou.