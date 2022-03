La cometa più brillante del 2021 non esiste più, Leonard è andata in pezzi durante il perielio

MeteoWeb

La cometa più brillante del 2021 si è disintegrata.

Leonard C/2021 A1 è andata in pezzi durante il perielio, l’avvicinamento al Sole, secondo quanto riporta EarthSky. Il passaggio ea stato previsto il 3 gennaio, circa un anno dopo la scoperta della cometa.

Lo scopritore, Gregory Leonard, del Catalina Sky Survey di Tucson, ha dichiarato a EarthSky che l’eredità della cometa è la struttura della coda formata da particelle cariche, note come ioni. La coda è stata soggetta a “spettacolari manifestazioni indotte da esplosioni” dopo il suo avvistamento, avvenuto il 3 gennaio 2021.

“Ultraterrene e sorprendenti sono le uniche parole che mi vengono in mente per descrivere le immagini pubblicate online da una manciata di astrofotografi, in particolare dopo il 19 dicembre 2021, quando la cometa ha iniziato a subire una forte attività periodica di esplosioni,” ha dichiarato Leonard a EarthSky.

In ogni caso, anche se la cometa fosse sopravvissuta al suo viaggio intorno al Sole, sarebbe comunque stata scagliata nello Spazio interstellare, per non tornare mai più.

Alla fine di novembre, “gli osservatori – principalmente astronomi dilettanti – hanno iniziato a chiedersi se la cometa stesse iniziando a disintegrarsi,” ha riferito EarthSky. “Diversi segnali di comportamento insolito hanno causato questo allarme. La tendenza alla luminosità è rallentata, la testa della cometa non appariva più tonda e il percorso della cometa sembrava deviare dalla rotta“.

Tuttavia, la cometa non si è disintegrata a causa di questi fattori. La stima della luminosità è stata influenzata dal chiaro di Luna e dall’inquinamento luminoso nella posizione degli osservatori, che possono limitare le dimensioni della chioma. Inoltre, un’ulteriore analisi del nucleo ha mostrato che non si stava rompendo, sebbene all’epoca non fosse possibile prevedere l’evento.

Per quanto riguarda la “virata fuori rotta“, EarthSky ha notato che non sembrava essere questo il caso quando il Central Bureau for Astronomical Telegrams ha pubblicato il Telegramma elettronico n. 5077 il 2 dicembre.

Daniel Green (che ha scritto il telegramma) aveva notato che alcune osservazioni recenti non avevano tracciato accuratamente il percorso della cometa. Green aveva aggiunto anche che le previsioni sulla luminosità indicavano l’integrità della cometa nel suo viaggio vicino al Sole.

Le comete, tuttavia, sono notoriamente imprevedibili. Leonard è rientrata nelle soglie del Bortle Limit, una scala di luminosità suggerita per la prima volta nel 1991 dall’astronomo John Bortle. In poche parole, il limite dice che più la cometa si avvicina al Sole, più luminosa deve essere per sopravvivere al viaggio.

Nelle settimane prima del perielio, tuttavia, la luminosità della cometa Leonard ha iniziato a variare ogni 3 o 5 giorni. “La coda della cometa ha iniziato a mostrare una struttura complicata, forse a causa di pezzi che si sono staccati dal nucleo, rivelando nuove aree che il Sole avrebbe poi riscaldato,” ha spiegato EarthSky.

“A questo punto,” ha proseguito EarthSky, “era difficile da osservare. Si trovava nel cielo serale a sud, non lontano dal Sole. Tuttavia, gli astronomi hanno continuato a monitorarla mentre sbiadiva“.

La conferma della frammentazione di Leonard è arrivata per la prima volta da Martin Masek il 23 febbraio. Altri osservatori, incluso il telescopio SLOOH in Cile, hanno ottenuto immagini che mostrano che la cometa è poco più di una “striscia spettrale“, ha detto EarthSky.

Lo scopritore della cometa, tuttavia, si è detto felice di aver avuto l’opportunità di vedere un oggetto che era un residuo del Sistema Solare primordiale.

“Le comete, in particolare quelle con apparizioni straordinarie, in qualche modo insistono affinché ci fermiamo ad ammirarne la magnificenza e il mistero,” ha dichiarato Gregory Leonard a EarthSky. “Apprezzo anche il fatto che le comete ricordino la natura transitoria di… beh, della natura e di tutte le cose. E, naturalmente, le comete sono piene di sorprese, ricordandoci che noi umani non abbiamo il controllo“.