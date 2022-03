La Germania garantirà la produzione di vaccini anti-Covid fino al 2029

MeteoWeb

La Germania prevede di spendere fino a 2,861 miliardi di euro per garantire che i produttori di vaccini anti-Covid abbiano una capacità di produzione sufficiente per fornire dosi al Paese in future epidemie fino al 2029, ha dichiarato il Ministero dell’Economia. Il governo tedesco ha approvato oggi i piani per firmare contratti con BioNTech, CureVac/GSK, Wacker/CordenPharma, Celonic e IDT, riporta una nota del Ministero.

I contratti manterranno le capacità di produzione aumentate, create durante la pandemia di Covid, pagando una tariffa annuale di standby, assicurando che sia possibile produrre rapidamente una quantità sufficiente di vaccini per la popolazione.

“Abbiamo imparato dalla pandemia di Coronavirus e dalla carenza iniziale di vaccini: con questi contratti, garantiamo la produzione e la fornitura di vaccini per gli anni a venire e prendiamo precauzioni per i cittadini tedeschi“, ha affermato il Ministro dell’Economia Robert Habeck.

I contratti concedono al governo i diritti di accesso alle capacità produttive delle società se la pandemia di Covid persiste o se ne scoppia una nuova e contengono accordi che prevedono la fornitura e la produzione di vaccini per il governo. Il prossimo passo è firmare accordi di preparazione alla pandemia con le cinque società, secondo il Ministero dell’Economia.