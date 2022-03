La guerra in Ucraina “porterà a una crisi alimentare globale”: Macron valuta buoni pasto per aiutare le famiglie povere

MeteoWeb

Il presidente francese Emmanuel Macron, attualmente in campagna per la rielezione, ha dichiarato martedì che stava valutando la possibilità di concedere assegni speciali alle famiglie povere per compensare l’aumento dei prezzi dei generi alimentari in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

La guerra tra i due Paesi, due dei principali produttori mondiali di colture, insieme all’aumento dei prezzi dell’energia, porterà a una crisi alimentare globale, ha dichiarato Macron alla radio France Bleu.